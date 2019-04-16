İstanbul'da seçim süreci

Türkiye, yerel seçimlerin ardından 16 günü geride bıraktı. İstanbul'un belediye başkanının kim olacağı sorusu, cevabını bekliyor.

Dün YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kurul, Maltepe'de şu ana kadar yapılan sayımların geçerli olmasına karar verdi.

MALTEPE BU GECE BİTECEK

Bu karar, oy sayımının bu gece tamamlanması anlamına geliyor.

YSK süreci hızlandırmak adına harekete geçti. Oy farkı hala 12 binin üzerinde olduğu için eğer bu gece sayım tamamlanırsa, yarın CHP adayı Ekrem İmamoğlu mazbatasını alabilir.

MAZBATANIN ALINMASI SÜRECİ BİTİRMİYOR

Ancak CHP adayının mazbata alması sürecin bittiği, seçim konusunun kapandığı anlamına gelmiyor.

SEÇİMLER YENİLENSİN TALEBİ

AK Parti, tam kanunsuzluk itiraz hakkını kullanarak İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini isteyecek.

2 HAZİRAN'DA SEÇİM İHTİMALİ

Bu durumda top yine YSK'da olacak. YSK, eğer seçimleri yenileme kararı alırsa 2 Haziran'da İstanbul halkı sandık başına gidecek. AK Parti'nin itirazı redddedilirse İstanbul'da, 25 yıl sonra resmen CHP dönemi başlayacak.