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İstanbul'da serinlemek isteyenler denize girdi

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle sahillere akın eden vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.

İHA | 12.11.2019 - 16:12..
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Hava sıcaklığı İstanbul'da 23 dereceyi gösterince sahiller doldu, taştı.

Serinlemek isteyenler ise soluğu denizde aldı. Bebek sahilinde bazı vatandaşlar güneşlenirken, bazıları da boğaza atlayarak serinledi.

İstanbul'da serinlemek isteyenler denize girdi VİDEO

KALDIRIMDA GÜNEŞLENDİLER

Özellikle turistlerin sıcak havaya olan ilgisi fazlaydı. Gün boyu kıyı kıyı gezen turistlerden bazıları, mayolarını giyip kaldırımda bronzlaşmaya çalıştı.

İstanbul'da serinlemek isteyenler denize girdi

POŞETTEN SAUNA

Bir vatandaşın da kilolarından kurtulmak için içine girdiği poşet sauna ise dikkat çekti.

İstanbul'da serinlemek isteyenler denize girdi

İstanbul'da sıcak havanın etkisi önümüzdeki bir hafta boyunca devam edecek...

İstanbul'da serinlemek isteyenler denize girdi

İstanbul'da serinlemek isteyenler denize girdi

İstanbul'da serinlemek isteyenler denize girdi

İstanbul'da serinlemek isteyenler denize girdi

İstanbul'da serinlemek isteyenler denize girdi

İstanbul'da serinlemek isteyenler denize girdi

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