Hava sıcaklığı İstanbul'da 23 dereceyi gösterince sahiller doldu, taştı.

Serinlemek isteyenler ise soluğu denizde aldı. Bebek sahilinde bazı vatandaşlar güneşlenirken, bazıları da boğaza atlayarak serinledi.

İstanbul'da serinlemek isteyenler denize girdi VİDEO

KALDIRIMDA GÜNEŞLENDİLER

Özellikle turistlerin sıcak havaya olan ilgisi fazlaydı. Gün boyu kıyı kıyı gezen turistlerden bazıları, mayolarını giyip kaldırımda bronzlaşmaya çalıştı.

POŞETTEN SAUNA

Bir vatandaşın da kilolarından kurtulmak için içine girdiği poşet sauna ise dikkat çekti.

İstanbul'da sıcak havanın etkisi önümüzdeki bir hafta boyunca devam edecek...