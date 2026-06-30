İstanbul'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti

Avrupa'yı etkileyen sıcak hava dalgası, Türkiye'yi de etkisi altına aldı..

Özellikle İstanbul'da sıcak havalar etkisini göstermeye başladı.

Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, çareyi kendilerini Boğaz'ın serin sularına bırakmakta buldu.

Bebek sahilinin yoğunluğu kameralara yansıdı.

"DENİZ SUYU SICAKLIĞI 19 DERECE"

Denize girenlerden Aydın Aydıner, "İstanbul'da okulların, Türkiye'de okulların kapanmasıyla beraber çocuklar, gençler kendilerini denizlere attılar. Hava da şu anda acayip sıcak. Avrupa yanıyor, kasıp kavruluyor. Bakın görüyorsunuz vatandaş kendini Boğaz'ın serin sularına attı. Şanslarına da bugün deniz suyu sıcaklığı 19 derece. Burada eskiden bir merdivenimiz vardı, daha rahat denize giriyorlardı. O merdiveni kaldırdılar. Şimdi tekrar onun görüşmelerini yapıyoruz. İnşallah merdiven yerine gelecek, vatandaş da tekrar daha rahat, konforlu bir şekilde denize girebilecek burada. Denizlere ilgi şu an Türkiye'de, özellikle İstanbul'da çok fazla. İstanbul'un bütün sahilleri şu an dolu. Havalar da sıcak. Herkes plaja gidemiyor, plaj ücretleri pahalı. Kendilerini İstanbul'un sonsuz sularına atıyorlar." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE GİDERSE BU YAZ ÇOK SICAK GEÇECEK"

Sıcak havalar sebebiyle zorlandığını dile getiren Mustafa Selçuk Akar, "Yaklaşık beş-altı şişe su içtik yine de hararetimizi çözmedi. Böyle giderse bu yaz çok çetin ve çok sıcak geçecek. Bizi gerçekten zorluyor bu havalar. Yetkililer bir açıklama yaptı, herhalde cumartesi günü bir yağmur yağacakmış. Yaklaşık bir 4-5 derece düşecekmiş. İnşallah düşer de biraz rahatlarız yoksa böyle çok sıcak ve sıkıntılı. Avrupa'da da zaten böyle sıcak havalar varmış." diye konuştu.

"SICAKLIĞI FAZLA HİSSEDİYORUZ"

Hüseyin Çelik ise "Sıcaklığı fazla hissediyoruz. Önlem almamız lazım. Belki şapka, gözlük kullanmalıyız. Gün içinde ısının çok fazla olduğu 11 ile 4 arası zamanlarda güneş altında fazla dolaşmamak lazım." dedi.