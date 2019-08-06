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İstanbul'da sinirli şoför kamerada

Eminönü’nden Halkalı istikametine giden belediye otobüsü şoförü, tartıştığı yolcunun üzerine yürüdü.

AA | 06.08.2019 - 09:19..
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İstanbul Eminönü'nde, BN1 hat numaralı otobüsün şoförü, bir vatandaşı Eminönü İskele Durağı'ndan almadan geçti.

YOLCUYA "BEKLEME" DEDİ

Duruma tepki gösteren vatandaş ise aynı durumu onlarca kez yaşadığı için bu sefer taksi tutup otobüsü bir sonraki durakta yakaladı. Otobüse binerken cep telefonunu ile video kaydı yapan vatandaş, şoföre neden kendisini duraktan almadığını sordu. Otobüs şoförü ise orasının kendi durağının olmadığını söyledi. 10 yıldır aynı duraktan otobüse bindiğini ifade eden vatandaşa "Bekleme" diye yanıt veren otobüs şoförü, ardından yolcuların üzerine yürüdü.

İstanbul'da sinirli şoför kamerada ViDEO

SİNİRLİ ŞOFÖR KAMERADA

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde mağdur vatandaşı savunan yolculara, “Sen ne konuşuyorsun lan” diye bağıran şoför, otobüsü durdurup ayağı kalkıyor. Yolcuların üzerine yürüyen otobüs şoförünü yolcular güçlükle tutuyor. Vatandaşı otobüs durağından almadığını bilen ve duruma sinirlenen yolcular şoföre haksız olduğunu söylüyor. Diğer yolcular ise mağdur olan vatandaşa “Biz gördük sen haklısın” diyerek desek veriyor.

İstanbul'da sinirli şoför kamerada

İstanbul'da sinirli şoför kamerada

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