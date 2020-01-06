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İstanbul'da yağış çarşambaya kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımlarken, asıl uyarı AKOM'dan geldi. AKOM, "Çatı ve direklere dikkat edin." dedi.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 10:04..
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İstanbul'da yağış çarşambaya kadar sürecek

İstanbul'a kara kış geldi.

Haftalardır duyurusu meteoroloji tarafından yapılan yağış, dün başladı, hafta başında da etkisini artırdı.

Yağışla birlikte İstanbul trafiği kilit haline gelirken, çarşamba gününe kadar yağmurun 100 kilometre hıza kadar çıkan rüzgarla birlikte şiddetini artıracağı belirtiliyor.

İstanbul'da yağış çarşambaya kadar sürecek

BARAJLAR DOLMAYA BAŞLADI

Aralıklı sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenen megakentte, barajlar da yavaştan dolmaya başladı.

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) verilerine göre son olarak yüzde 17 olan barajlardaki doluluk oranı yüzde 39'a yükseldi.

İstanbul'da yağış çarşambaya kadar sürecek


ÇATI VE DİREKLERE DİKKAT

AKOM, olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısını da yaptı. Özellikle sert esecek olan rüzgarda çatı uçması ve ağaç devrilmesi yaşanabileceğine dikkat çeken AKOM, "Bugün ve yarın görülecek olan yağışların toplamda 100 kilograma ulaşması beklenmekte olup, fırtına ve kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı, ulaşımda aksamalar (hava, deniz, kara), çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi, yollarda göllenme, su baskını vb. olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edilmektedir." denildi. 

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava tahmin raporunu yayımlayarak, Türkiye genelinde en yüksek ve en düşük sıcaklıkları duyurdu:

İstanbul'da yağış çarşambaya kadar sürecek

İstanbul'da yağış çarşambaya kadar sürecek

İstanbul'da yağış çarşambaya kadar sürecek

İstanbul'da yağış çarşambaya kadar sürecek

İstanbul'da yağış çarşambaya kadar sürecek

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