İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 68 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporu doğrultusunda kapsamlı çalışma başlattı.

Yürütülen teknik ve mali incelemelerde, elektronik para kuruluşlarına gelen yüksek tutarlı ödemelerin farklı banka hesaplarına dağıtıldığı, ardından bu paraların önemli bir bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi.

76 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında incelenen bankacılık kayıtlarında şüpheli hesaplar üzerinden toplam 100 bin 25 finansal işlem gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.

Yapılan analizlerde söz konusu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liraya ulaştığı tespit edildi. Yetkililer, bu hareketliliğin önemli bölümünün yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

KRİPTO VARLIKLAR ÜZERİNDEN İZ KAYBETTİRİLMEYE ÇALIŞILDI

Siber polisinin incelemelerinde, banka hesaplarından kripto varlık platformlarına aktarılan paraların büyük kısmının, değeri ABD dolarına endeksli dijital varlık olan USDT'ye dönüştürüldüğü belirlendi.

Ardından bu varlıkların yurt dışındaki dijital cüzdanlara transfer edildiği ve bu yöntemle para hareketlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelere göre, uygulanan finansal yöntemlerin yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik olduğu değerlendiriliyor.

PARA TRANSFERLERİNDE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Ekiplerin yürüttüğü incelemelerde, para transferlerine eklenen açıklama bölümlerinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek çeşitli ifadelerin de yer aldığı belirlendi.

Bu bulguların, soruşturma kapsamında elde edilen diğer mali verilerle birlikte değerlendirilerek operasyon sürecine önemli katkı sağladığı öğrenildi.

68 ŞÜPHELİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Kimlik ve adres bilgileri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 68 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin yapılması ve soruşturmanın devamı kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Yetkililer, soruşturmanın yalnızca gözaltına alınan şüphelilerle sınırlı olmadığını, para trafiği, kripto varlık transferleri ve olası bağlantılarla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Soruşturma kapsamında elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda operasyonların kapsamının genişleyebileceği değerlendiriliyor.

AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençlerimizi ve toplumumuzu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletimizin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele veriyoruz.



Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan raporlar doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir.”

HESAPLARDA 76,3 MİLYAR TL PARA TRAFİĞİ

“Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar TL işlem hacmi bulunduğu, kripto hesaplara büyük tutarlar aktarıldığı, bu tutarların USDT’ye çevrilerek dış cüzdanlara gönderildiği ve paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edilmiş; soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.”