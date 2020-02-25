İstanbul'da yaşayan Suriyeli sayısı

Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısı 14 Şubat 2020 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 14 bin 34 kişi artarak, toplam 3 milyon 585 bin 209 kişi oldu.

Bunlardan 959 bin 413'ü İstanbul'da yaşıyor.

39 ilçede yaşayan Suriyelilerin sayısı ise her bölgeye göre ayrılıyor. En fazla Suriyeli Esenyurt ilçesinde yaşarken, en azı da Adalar'a düşüyor.

İLÇELERDE YAŞAYAN SURİYELİ SAYISI

İşte İstanbul'un ilçelerinde yaşayan Suriyelilerin sayısı:

- Esenyurt: 127 bin 210 Suriyeli

- Fatih: 80 bin 920 Suriyeli

- Bağcılar: 79 bin 305 Suriyeli

- Başakşehir: 66 bin 234 Suriyeli

- Sultangazi: 63 bin 331 Suriyeli

- Esenler: 58 bin 342 Suriyeli

- Küçükçekmece: 49 bin 749 Suriyeli

- Arnavutköy: 44 bin 244 Suriyeli

- Beyoğlu: 39 bin 298 Suriyeli

- Gaziosmanpaşa: 37 bin 362 Suriyeli

- Kağıthane: 36 bin 640 Suriyeli

- Sultanbeyli: 30 bin 200 Suriyeli

- Avcılar: 30 bin 21 Suriyeli

- Bahçelievler: 29 bin 899 Suriyeli

- Zeytinburnu: 24 bin 503 Suriyeli

- Güngören: 20 bin 788 Suriyeli

- Eyüpsultan: 20 bin 736 Suriyeli

- Ümraniye: 19 bin 211 Suriyeli

- Bayrampaşa: 19 bin 20 Suriyeli

- Sancaktepe: 16 bin 445 Suriyeli

- Pendik: 11 bin 334 Suriyeli

- Beylikdüzü: 8 bin 302 Suriyeli

- Şişli: 5 bin 705 Suriyeli

- Büyükçekmece: 5 bin 5 Suriyeli

- Tuzla: 4 bin 816 Suriyeli

- Beykoz: 4 bin 416 Suriyeli

- Üsküdar: 4 bin 8 Suriyeli

- Silivri: 3 bin 873 Suriyeli

- Ataşehir: 3 bin 377 Suriyeli

- Çekmeköy: 3 bin 67 Suriyeli

- Maltepe: 3 bin 65 Suriyeli

- Sarıyer: 2 bin 771 Suriyeli

- Kartal: 2 bin 457 Suriyeli

- Kadıköy: Bin 324 Suriyeli

- Bakırköy: 790 Suriyeli

- Beşiktaş: 637 Suriyeli

- Şile: 444 Suriyeli

- Çatalca: 419 Suriyeli

- Adalar: 145 Suriyeli