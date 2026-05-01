İstanbul'da zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı

Esenler’de korkutan kaza...

İstanbul’un Esenler ilçesinde, Esenler Otogar Bağlantı Yolu’nda dört aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

SÜRÜCÜ OTOMOBİLİNDE SIKIŞTI

Dört aracın karıştığı trafik kazasında bir sürücü otomobilinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAYE EKİPLERİ KURTARDI

Kaza nedeniyle otomobilinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, çalışmaların ardından normale döndü.”