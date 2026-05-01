Sakarya'da aranan 10 yaşındaki Ahmet'ten acı haber
Balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü nehirde kaybolan Ahmet İdris'in, arama çalışmalarının 11’inci gününde cansız bedeni bulundu.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Ahmet İdris, 10 gündür aranıyordu.
Küpçüler Mahallesi Setaltı mevkiinde Ahmet İdris, bir akrabası ile Sakarya Nehri kenarında oltalarına takılan balığı nehirden çıkartmak istedi.
Bu sırada İdris, dengesini kaybedip suya düştü.
GÖZDEN KAYBOLDU
Akıntıya kapılan Ahmet İdris, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, arama çalışması başlattı.
ACI HABER GELDİ
Ekiplerin çalışmalarının 11’inci gününde bu sabah Sakarya Köprüsü mevkiinde, nehirde bir çocuk cesedi bulundu.
Yapılan incelemede, cesedin Ahmet İdris’e ait olduğu belirlendi.
Suya düştüğü yerin yaklaşık 5,5 kilometre uzağında bulunan İdris’in cesedi, inceleme sonrası morga götürüldü.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.