İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Suriye'ye kaçmaya çalışırken Hatay'da yakalandı
İstanbul Güngören'de evlenmek istediği kadının erkek kardeşini silahla öldüren zanlı, Suriye'ye kaçmaya çalışırken Hatay'da yakalanarak gözaltına alındı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
İstanbul'un Güngören ilçesinde ablasıyla evlenmesine karşı çıkan 21 yaşındaki Hazem Muhammed'i silahla öldüren M.D. (37), olay yerinden kaçtı.
Şüphelinin kaçtığı aracı takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D.'nin Suriye'ye geçebileceği ihtimaline karşı Hatay Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti.
Ekipler, M.D.'nin Suriye'ye kaçmasını engellemek için Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Sınır Kapısı'na çıkan yollarda güvenlik tedbirleri aldı.
SINIR KAPISI YAKINLARINDA YAKALANDI
Alınan önlemler sonucu şüphelinin aracı sınır kapısı yakınlarında tespit edilerek durduruldu.
Cinayet şüphelisi M.D. ve aracın sürücüsü M.S. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
İstanbul'da evlenmek istediği kızın erkek kardeşini silahla öldürdü
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi