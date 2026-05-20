İstanbul'daki finalde harika goller! Tielemans ve Buendia nefis attı

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa karşı karşıya geldi.

Final İstanbul'da Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde oynanandı.

Bu mücadeleyle birlikte İstanbul, Avrupa kupalarında 5. kez bir finale ev sahipliği yaptı.

TIELEMANS'IN HARİKA GOLÜ

Dev finalin ilk yarısında ise Aston Villa, iki harika gole imza attı.

Dakikalar 41'i gösterdiğinde Aston Villa'nın yıldız ismi Youri Tielemans, harika bir gol kaydetti.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Morgan Rogers sağ ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Belçikalı oyuncu Youri Tielemans sağ ayağının üstüyle sert vurdu, top uzak köşeden ağlara gitti.

BUENDIA'DAN SÜPER GOL

Bu golün ardından bu kez de sahneye Emiliano Buendia çıktı. Arjantinli futbolcu, 45+3'üncü dakikada nefis bir gol attı.

John McGinn'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Buendia sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)