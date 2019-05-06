taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9811
Euro
6.7011
Altın
1283.49
Borsa
93946.08
Gram Altın
246.894

İstanbul'daki seçim sonuçları için YSK kararı açıklanacak

YSK, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir ve Büyükçekmece, MHP’nin ise İstanbul geneli ile Maltepe ilçelerinde seçimlerin yenilenmesine ilişkin başvurularını karara bağlayacak.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 06:40..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

s

İstanbul'da yaşanan seçim belirsizliği bu hafta karara bağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na mazbatasını veren YSK, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir ve Büyükçekmece, MHP’nin ise İstanbul geneli ile Maltepe ilçelerinde seçimlerin yenilenmesine ilişkin başvurularının kararını açıklayacak.

İTİRAZLAR KARARA BAĞLANACAK

AK Parti’nin olağanüstü itiraz dilekçesinde oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı gerekçseiyle seçimlere itiraz etti.

AK Parti’nin başvurusu çerçevesinde YSK verdiği ara karar çerçevesinde ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumu araştırıldı.

SEÇİMLERİN YENİLENME İHTİMALİ

YSK’nın ara kararı doğrultusunda, İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulu, YSK'nın araştırmasını istediği konuları araştırarak, sonuçlara ilişkin raporlarını YSK'ya ulaştırdı.

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçiminin iptaline karar verirse 2 Haziran Pazar günü yenilenecek. YSK’dan iptal kararı çıkmazsa zaten mazbatasını almış olan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmeye devam edecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

1756
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısıroğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısıroğlu için taziye mesajı

35
Caner Erkin'den taç açıklaması

Caner Erkin'den taç açıklaması

37
Vatan nöbetinde ilk sahur

Vatan nöbetinde ilk sahur

62
Ramazan davulcusunda ölüm tehdidi

Ramazan davulcusunda ölüm tehdidi

80
Diyanetten nikotin bandı fetvası

Diyanetten nikotin bandı fetvası

24
TSK'nın terörden arındırdığı bölgede ilk teravih namazı

TSK'nın terörden arındırdığı bölgede ilk teravih namazı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir