İstanbul'daki seçim sonuçları için YSK kararı açıklanacak

İstanbul'da yaşanan seçim belirsizliği bu hafta karara bağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na mazbatasını veren YSK, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir ve Büyükçekmece, MHP’nin ise İstanbul geneli ile Maltepe ilçelerinde seçimlerin yenilenmesine ilişkin başvurularının kararını açıklayacak.

İTİRAZLAR KARARA BAĞLANACAK

AK Parti’nin olağanüstü itiraz dilekçesinde oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı gerekçseiyle seçimlere itiraz etti.

AK Parti’nin başvurusu çerçevesinde YSK verdiği ara karar çerçevesinde ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumu araştırıldı.

SEÇİMLERİN YENİLENME İHTİMALİ

YSK’nın ara kararı doğrultusunda, İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulu, YSK'nın araştırmasını istediği konuları araştırarak, sonuçlara ilişkin raporlarını YSK'ya ulaştırdı.

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçiminin iptaline karar verirse 2 Haziran Pazar günü yenilenecek. YSK’dan iptal kararı çıkmazsa zaten mazbatasını almış olan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmeye devam edecek.