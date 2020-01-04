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İstanbul'dan gönderilen Suriyeli sayısı açıklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaydı başka illerde olan 97 bin 255 Suriyelinin İstanbul'dan gönderildiğini söyledi.

AA | 04.01.2020 - 11:26..
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirde bulunan göçmenlerle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Buna göre; kaydı başka illerde olan 97 bin Suriyeli, İstanbul'dan gönderildi.

Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada,  "İstanbul’da 2019 yılında; Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli sayısı 78.243 kişi azaldı. Ayrıca, 97.255 başka ile kayıtlı olan Suriyeli İstanbul’dan ayrıldı. 118.432 Düzensiz Göçmen yakalandı, 37.582’si sınır dışı edildi. ‘Düzensiz Göç’ ile mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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