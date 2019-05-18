İstiklal'de arılar bir anda her yeri sardı

İstanbul’un gözde turistik adreslerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde bulunan bir mağazanın reklam panosuna yuvalanan arıların ortaya çıkmasıyla caddeden geçen vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İRANLI TURİSTTEN HAYATİ HAMLE

Karşılarında aniden arıları gören vatandaşlar sağa sola kaçışırken, dükkan sahibi de arıları uzaklaştırmaya çalıştı. Dükkan sahibinin çabaları sonuçsuz kalırken, devreye arıcılıkla uğraştığı öğrenilen İranlı bir turist girdi.

İstiklal Caddesi'nde arı paniği İZLE

ARILARI BİR ARAYA TOPLAMAYI BAŞARDI

Kafasını ve vücudunu saran turist, bir kutuya şekerli su koyarak vatandaşlara zor anlar yaşatan arıları toplamayı başardı. İstiklal Caddesi’nden geçen turistler ise karşılaştıkları tablo karşısında şaşkına döndü.

Meraklı kalabalık ise her zamanki gibi yaşananları telefonlarına kaydetti.