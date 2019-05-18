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İstiklal'de arılar bir anda her yeri sardı

Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde bulunan bir mağazanın reklam panosunda yuvalanan arılar ortaya çıktı, cadde üzerinde gezen vatandaşlar şok yaşadı. Devreye İranlı bir turist girdi.

İHA | 18.05.2019 - 14:57..
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İstanbul’un gözde turistik adreslerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde bulunan bir mağazanın reklam panosuna yuvalanan arıların ortaya çıkmasıyla caddeden geçen vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İstiklal'de arılar bir anda her yeri sardı

İRANLI TURİSTTEN HAYATİ HAMLE

Karşılarında aniden arıları gören vatandaşlar sağa sola kaçışırken, dükkan sahibi de arıları uzaklaştırmaya çalıştı. Dükkan sahibinin çabaları sonuçsuz kalırken, devreye arıcılıkla uğraştığı öğrenilen İranlı bir turist girdi.

İstiklal Caddesi'nde arı paniği İZLE

ARILARI BİR ARAYA TOPLAMAYI BAŞARDI

Kafasını ve vücudunu saran turist, bir kutuya şekerli su koyarak vatandaşlara zor anlar yaşatan arıları toplamayı başardı. İstiklal Caddesi’nden geçen turistler ise karşılaştıkları tablo karşısında şaşkına döndü.

İstiklal'de arılar bir anda her yeri sardı

Meraklı kalabalık ise her zamanki gibi yaşananları telefonlarına kaydetti.

İstiklal'de arılar bir anda her yeri sardı

İstiklal'de arılar bir anda her yeri sardı

İstiklal'de arılar bir anda her yeri sardı

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