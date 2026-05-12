İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu duyurdu

İsveç Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı.

Teknik direktörlüğünü Graham Potter'ın yaptığı İsveç'te, Tottenham Hotspur forması giyen Dejan Kulusevski ve Barcelona’nın kanat oyuncusu Roony Bardghji kadroda yer almadı.

İSVEÇ'İN RAKİPLERİ

Tunus, Hollanda ve Japonya ile F Grubu'nda yer alan İsveç, 1 Haziran’da Norveç, 4 Haziran’da Yunanistan ile hazırlık maçı yapacak.

İSVEÇ'İN KADROSU

İsveç’in 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK Fotboll), Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Savunma: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Bologna), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby AIF), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Orta Saha: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton Hove Albion), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Jesper Karlström (Udinese), Benjamin Nygren (Celtic), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)

Forvet: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge).