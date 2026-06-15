İsveç, Tunus karşısında 5 golle galip

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda İsveç ile Tunus karşı karşıya geldi.

MAÇA HIZLI BAŞLAYAN İSVEÇ ÜSTÜNLÜĞÜ ERKEN ELE ALDI

Monterrey Stadyumu'nda oynanan maçta gol perdesini 7. dakikada Ayari açtı. 30. dakikada Gyökeres'in asistine Isak, farkı ikiye çıkaran golü attı.

Tunus, 43. dakikada Rekik ile ağları havalandırdı. Hannibal ortaladı, Rekik kafayla uzak köşeye gönderdi. Soyunma odasına İsveç'in 2-1 üstünlüğüyle gidildi.

İSVEÇ İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

59. dakikada bu sefer asist Isak'tan geldi, Gyökeres fileleri havalandırdı. 84. dakikada oyuna giren Svanberg, 2 dakika sonra farkı üçe çıkaran golü attı.

90+6. dakikada Ayari, kendisinin ikinci takımının beşinci golünü kaydetti.

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve İsveç sahadan 5-1 galip ayrıldı.

İSVEÇ GRUBA 3 PUANLA BAŞLADI

Graham Potter'ın öğrencileri bu sonuçla puanını 3 yaptı. Sabri Lamaouchi'nin ekibi ise 0 puanda kaldı.

İsveç, F Grubu'ndaki sıradaki maçında 20 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak. Tunus ise 21 Haziran Pazar günü saat 07.00'de Japonya karşısında ilk puanlarını arayacak.

TUNUS ELEMELERDE GOL YEMEMİŞTİ

Dünya Kupası elemelerinde kalesini gole kapatan Tunus, İsveç karşısında kalesini gole kapayamadı.

Kuzey Afrika ekibi, eleme sürecindeki savunma başarısının ardından 2026 Dünya Kupası sahnesindeki ilk maçında 5 gol yedi.

İLK RESMİ RANDEVU

İsveç ile Tunus, Dünya Kupası’nda ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi.

İki ekip daha önce 3 hazırlık maçında karşılaşmış; bu maçların 2’sini İsveç, 1’ini Tunus kazanmıştı.

AYARİ’DEN ÖZEL GOL

İsveç’in maçtaki ilk ve son gollerini atan Yasin Ayari için bu karşılaşmanın ayrı bir anlamı vardı.

Tunus asıllı futbolcu, köklerinin bulunduğu ülkeye karşı Dünya Kupası sahnesinde gol sevinci yaşadı.