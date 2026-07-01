İsveç'i rahat geçen Fransa tur atladı

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Fransa ile İsveç karşı karşıya geldi.

ABD'nin East Rutherford kentindeki mücadeleyi 45 ve 74. dakikalarda Kylian Mbappe ile 53. dakikada Bradley Barcola'nın golleriyle 3-0'lık skorla kazanmayı başaran Fransa, son 16 turuna yükselerek Paraguay'ın rakibi oldu.

İsveç ise turnuvaya veda etti.

Fransa, turnuvada şu ana kadar oynadığı 4 karşılaşmayı da 3 ve daha fazla skorlarla kazanırken Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0, Norveç'i 4-1 ve İsveç'i 3-0 yendi.

MBAPPE TARİHE GEÇTİ

Dünya Kupası tarihinde çıktığı 9 eleme turu maçında 10 gol atarak rekor kıran Mbappe, eleme turlarında 8'er golü bulunan Brezilyalı futbolcular Leonidas (1934 ve 1938) ve Ronaldo'yu (1998, 2002 ve 2006) geride bıraktı.

Turnuva tarihinde toplam 18 gole ulaşan Mbappe, Alman golcü Miroslav Klose'yi (16) geçerek en golcü ikinci oyuncu oldu.

Bu alanda Arjantinli yıldız Lionel Messi, 19 golle zirvede bulunuyor.

FRANSA: 3 : İSVEÇ: 0

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

Fransa: Maignan, Kounde (Dk. 75 Gusto), Upamecano, Saliba, Digne (Dk. 78 Hernandez), Tchouameni, Rabiot, Olise (Dk. 85 Cherki), Dembele (Dk. 75 Doue), Barcola, Mbappe (Dk. 85 Mateta)

İsveç: Zetterström, Svensson (Dk. 82 Svanberg), Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson, Stroud (Dk. 66 Taha Ali), Bergvall (Dk. 66 Zeneli), Ayari (Dk. 82 Nygren), Elanga, Gyökeres, Isak (Dk. 89 Nilsson)

Goller: Dk. 45 ve 74 Mbappe, Dk. 53 Barcola (Fransa)