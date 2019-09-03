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İsveçli bilim insanlarının eylemsel bellek çalışması

Kadınlar, eylemsel bellek konusunda erkeklerden daha gelişmiş oldukları için tartışmalarda avatanjlı konumda.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 21:44..
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Eylemsel bellek sayesinde kadınlar, geçmiş zamanda yaptıkları otobiyografik olayları hatırlamaya daha eğilimli. Bu sebeple de herhangi bir tartışma esnasında eskiden yaşanmış olayların detaylarını anımsayıp karşılarındakine sunabiliyorlar.

Bu durum da onlara tartışmalarda büyük bir avantaj tanımış oluyor.

Ancak insan vücudunun bilinen en hassas sistemlerinden birisi olan eylemsel bellek; uykusuzluk, depresyon ve yaşlanmaya bağlı olarak zayıflayabiliyor.

KADINLAR BAZI VERİLERİ ANIMSAMADA DAHA BAŞARILI

Aynı zamanda yapılan araştırmalar, kadınların koku gibi duyusal verileri ve insan yüzlerini anımsamak konusunda daha başarılı olduğunu gösteriyor.

İsveçli bilim insanlarının eylemsel bellek çalışması

İsveç’te yer alan Karolinska Enstitüsü'nden baş araştırmacı Martin Asperholm, “Araştırma sonuçlarına göre kadınların eylemsel bellek konusunda bir nebze de olsa avantajlı olduğu görülüyor. Ancak bu avantaj, hatırlanması gereken verinin içeriğine göre değişiklik gösterebiliyor.” açıklamasını yaptı.

BAZI TÜRLERDE ERKEKLER ÜSTÜN

Araştırmacılar, bu sonuçlara 1973 ila 2913 yılları arasında 1.2 milyon katılımcı üzerinde yaptıkları 617 çalışma neticesinde erişti. Ancak araştırmacılara göre pek çok farklı bellek türü bulunuyor ve bunların kimilerinde de erkeklerin üstünlüğü söz konusu.

Örneğin erkekler, park ettikleri arabanın yerini bulmak konusunda kadınlara nazaran daha başarılılar. Bunun sebebi ise uzay algılarının daha gelişmiş olması.
Araştırmacılar erkek ve kadınlar arasındaki bu bilişsel farklılıklar oldukça sınırlı olduğunu düşünüyor olsa da, cinsiyet ve hafıza arasındaki ilişkiye dair daha kapsamlı araştırmalar yürütmeyi planlıyorlar.

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