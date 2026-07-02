İsveç'te resmen yasaklandı: Akraba evliliklerindeki genetik tehlike

Akraba evlilikleri, özellikle çocuklarda neden olduğu genetik hastalıklar nedeniyle tartışılmaya devam ediyor.

Dünyada birçok ülkede yasaklanan bu evliliklerin Türkiye'de de yasaklanması sık sık gündeme geliyor.

İsveç hükümetinden bu konuya dair dikkat çekici bir hamle geldi.

PARLEMENTODAN GEÇTİ

Ülke parlementosundan geçen yasa ile beraber kuzen evliliklerinin tamamen yasaklanması için geçtiğimiz aylarda ilk adım atıldı.

İsveç hükümeti, yeni düzenleme ile başka ülkelerde yapılan kuzen evliliklerinin de genel kural olarak İsveç’te resmi şekilde tanınmayacağını duyurdu.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Böylece ailelerin çocuklarını başka ülkelere göndererek akraba evliliği yaptırmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kuzen evliliğini yasaklayan bu düzenleme 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girmiş oldu.

Bu tarz evliliklerin, çocuklarda neden olduğu genetik rahatsızlıklar ise, uzun yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor.

BENZER GENLER 'GENETİK HASTALIK' RİSKİNİ ARTIRIR

Sağlıklı bireyler kendisinde herhangi bir sağlık sorunu oluşturmayan sessiz (resesif) hastalık genlerini taşıyabilir.

Günümüzde yaklaşık 3-4 bin farklı sessiz hastalık geni olduğu bilinmektedir.

Toplumda birbiriyle akraba olmayan bireyler genellikle farklı sessiz genleri taşırlar.

Bu nedenle akraba olmayan çiftlerin evliliklerinde, bu genler nedeniyle bebekte genetik bir hastalık ortaya çıkma riski çok düşüktür ve kabul edilebilir düzeydedir.

Buna karşılık, akraba evliliklerinde, çiftlerin aynı sessiz hastalık geni için taşıyıcı olma olasılığı daha yüksektir.

Eğer her iki ebeveyn de aynı geni taşıyorsa, bu genin çocuğa geçmesiyle genetik bir hastalık ortaya çıkma riski artar.

SIK GÖRÜLEN GENETİK HASTALIKLAR

Bu taz evliliklerden doğan çocuklarda sık görülen genetik rahatsızlıklar ise toplumdan topluma ve bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir.

Bu nedenle, tüm dünya için geçerli tek bir “en sık genetik hastalıklar” listesi yoktur.

ZEKA GELİŞİMİNDE GERİLİK

Bununla birlikte, genel olarak en sık karşılaşılan genetik hastalıklar arasında doğumsal metabolik hastalıklar, genetik kan hastalıkları (Akdeniz anemisi, orak hücreli anemi gibi) ve beyin gelişimini etkileyen nörogelişimsel hastalıklar yer alır.

Bu hastalıklar; zeka gelişiminde gerilik, öğrenme güçlüğü ve nöbet (havale) gibi sorunlara yol açabilir.