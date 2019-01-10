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İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: AB diye bir şey yok

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Avrupa Birliği'nin her şeye tek taraflı olarak karar verdiğini, bu nedenle de Avrupa Birliği'nin var olamadığını açıkladı.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 12:36..
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İngiltere'nin Brexit ile Avrupa Birliği'nden ayrılması, Fransa ile Almanya'yı birbirine daha çok yakınlaştırdı. Fransa; Almanya'yla hem askeri, hem de ticari olarak iş birliği kararı aldı. Bu alınan yeni karar ise İtalyan Hükümeti'ni kızdırmaya başladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: AB diye bir şey yok

İtalya'da Koalisyon Hükümeti'nin iki ortağının liderlerinin Sarı Yelekliler'i destekleyen açıklamaları ve Fransa'nın AB Bakanı Nathalie Loiseau'dan gelen tepki, iki ülke arasında krizi de bir üst boyuta taşıdı. Yaşanan polemiklere ise dün bir yenisi daha eklendi.

SALVİNİ: İTALYA'YI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Yaptığı sansasyonel açıklamalarıyla öne çıkan İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, İtalya'yı ticari olarak engellemeye çalıştığını dile getirdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: AB diye bir şey yok

"AVRUPA BİRLİĞİ DİYE BİR ŞEY YOK"

Fransa ve Almanya önderliğinde Avrupa Birliği'nin de tek taraflı kararlar almaya başladığını diler getiren Salvini, "Bütün bunlar artık Avrupa Birliği'nin var olmadığını ve aslında tek taraflı ayakta durmaya çalıştığını gösteriyor." diye konuştu.

İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: AB diye bir şey yok

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