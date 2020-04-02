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İtalya ve İspanya'daki durumu anlatan kareler

Salgının merkez üssü İtalya ve İspanya’dan gelen fotoğraflar, iki ülkenin de halinin ne kadar kötüye gittiğini ortaya koydu.

DHA |
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İtalya ve İspanya'daki durumu anlatan kareler

 

Koronavirüs salgınının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya ve İspanya’dan peş peşe ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.

İki ülkeden gelen fotoğraflar ise durumun kritik olduğunu gözler önüne serdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 10 bin 3 kişinin hayatını kaybettiği İspanya’da, teşhis konmuş hastalar için ek çadırlar kurulmaya devam ediliyor.

İspanya’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 950 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde can kaybı 10 bin 3’e yükseldi. 8 bin 102 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 110 bin 238’e çıktığı duyuruldu.

CENAZELER SOKAKLARDA KUYRUK OLUŞTURDU

Öte yandan İspanya ve İtalya’da ağırlaşan koronavirüs bilançosu görüntülendi. İki ülkede de koronavirüs hastaları için ek çadırlar kurulmaya devam edilirken, salgından hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri sokakları doldurdu.

Ölü sayısının arttığı İspanya ve İtalya’da bazı hastanelerde yer bulunamadığı nedeniyle hastaların tedavisi hastane bahçesinde devam etti.

Salgının merkez üssü İtalya ve İspanya’dan korkutan kareler -1



Salgının merkez üssü İtalya ve İspanya’dan korkutan kareler -2



Salgının merkez üssü İtalya ve İspanya’dan korkutan kareler -3



Salgının merkez üssü İtalya ve İspanya’dan korkutan kareler -4



Salgının merkez üssü İtalya ve İspanya’dan korkutan kareler -5



Salgının merkez üssü İtalya ve İspanya’dan korkutan kareler -6



Salgının merkez üssü İtalya ve İspanya’dan korkutan kareler -7



Salgının merkez üssü İtalya ve İspanya’dan korkutan kareler -8

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