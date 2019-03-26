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İtalya YPG'ye katılanları gözetime aldı

Avrupa'dan YPG'ye katılıp istedikleri zaman ülkelerine dönmeye kalkan teröristlere kötü haber.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 07:52..
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İtalya YPG'ye katılanları gözetime aldı

İtalya'da Torino savcılığı, Suriye'de terör örgütü YPG güçlerinin yanında savaşan veya çatışmaları belgeleyen 5 kişi hakkında 'sosyal tehlike oluşturmaları' iddiasıyla 'özel gözetim' talep etti.

5 TERÖRİST HAKKINDA SAVCI TALEBİ

Torino devlet savcısı Emanuela Pedrotta'nın toplum için tehlikeli olabileceklerini söylediği ve bu nedenle 'özel gözetim'e tabii tutulmasını istediği YPG'li teröristler Paolo Andolina, Jacopo Bindi, Davide Grasso, Fabrizio Maniero ve Maria Edgarda Marcucci hakkındaki karar yakında çıkacak.

İtalya YPG'ye katılanları gözetime aldı

Torino Savcılığı'nın kararıyla Suriye'den dönen 5 kişinin pasaport ve ehliyetlerine el konulması, güvenlik makamlarına belli aralıklarla imza vermeleri, bazı kişilerle görüşmelerinin ve belli yerlere girişlerinin yasaklanması söz konusu.

TOPLUM İÇİN TEHLİKELİLER

Savcı Pedrotta, Suriye'de savaşan İtalyan vatandaşlarının iyi derecede silah kullanmayı öğrenmiş olmaları ve yeniden ellerine silah alma ihtimalleri olabileceği nedeniyle 'sosyal tehlike' yaratabileceğini öngörüyor.

ÜLKELERİNE İSTEDİKLERİ GİBİ GİRİŞ ÇIKIŞ YAPIYORLARDI

Bu adım YPG'ye katılan diğer İtalyan ve Avrupalı teröristler için de emsal teşkil ediyor. Zira Avrupa'dan gelen YPG'li teröristler elini kolunu sallayarak ülkelerine giriş çıkış yapabiliyordu.

İtalya YPG'ye katılanları gözetime aldı

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