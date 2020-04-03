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İtalya'da AB'den ayrılık sinyalleri

Aşırı sağcı siyasetçi Salvini, "Avrupa uyanmazsa, bu sahneler çoğalacak" dedi.

Haber Merkezi |
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İtalya'da AB'den ayrılık sinyalleri

Avrupa kıtasında koronavirüs salgınının en çok zarar verdiği ülke olan İtalya'da, "Avrupa Birliği'nden ayrılalım" sesleri gün geçtikçe artıyor.

Koronavirüsle mücadelede yalnız bırakıldığını düşünen İtalyanlar, Avrupa Birliği (AB) bayraklarını tek tek indirmeye başladı.

AB BAYRAĞINI İNDİRDİ

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini'nin, Twitter hesabında paylaştığı bir görüntüde, bir adamın, AB bayrağını indirdiği görülüyor.

"BENZER SAHNELER ÇOĞALIR" MESAJI

Salvini, videoya düştüğü notta, "Avrupa uyanmazsa, bu sahneler çoğalacak. Büyük bir halk olmanın gururu ile daima ileri ve asla pes etmeyin." ifadelerini kullandı.

İtalya'da AB'den ayrılık sinyalleri VİDEO

İtalya'da AB'den ayrılık sinyalleri

İtalya ve İspanya'dan AB'ye tepkiler

İtalya'da AB'den ayrılık sinyalleri

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