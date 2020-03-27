Salvini: Koronayı yenelim, AB'yi sonra düşünürüz

Avrupa'da koronavirüsün merkezi haline gelen İtalya, salgında ciddi kayıplar verdi.

Ülkede 80 binden fazla vaka görülürken, 8 bin 165 kişi yaşamını yitirdi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE UZLAŞMAZLIK

Avrupa Birliği (AB) liderleri, telekonferans yöntemiyle AB Konseyi toplantısında bir araya geldi ve virüse ilişkin alınacak ekonomik önlem ve destekleri görüştü. Ancak toplantıdan bir uzlaşı çıkmadı.

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, gelişmeler karşısında Avrupa Birliği'ne (AB) tepki gösterdi.

"YILANLAR VE ÇAKALLAR YUVASI"

AB'yi "yılanlar ve çakallar yuvası" olarak nitelendiren Salvini, Brüksel'in birlik olmaktan çok uzakta bulunduğunu söyledi.

"AB'YE GÜLE GÜLE DERİZ"

Virüsün ekonomik etkisini telafi etmek için Brüksel'in, İtalya'ya destek olmadığını belirten Salvini, Twitter hesabından, "Önce virüsü yenelim, AB'yi sonra düşünürüz. Gerekirse, teşekkür bile etmeden güle güle deriz." paylaşımını yaptı.

AB'DEN SADAKAT BEKLENTİSİ

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ise, koronavirüsün Avrupa’daki merkez üssü olan ülkesinin, Avrupa Birliği'nden salgının yarattığı ekonomik zorluklara karşı sadakatli bir tutum beklediğini belirtti.

İtalya’nın koronavirüsten dünyada ilk etkilenen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Di Maio, salgının ekonomik değişikliklere yol açmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

"BRÜKSEL, ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Di Maio, virüs nedeniyle sağlık ve ekonomi alanında iki farklı krizle karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekerek, “Sağlık konusunda önleyici tedbirleri uygulamaya koyduk. İkinci konu üzerinde ise Avrupalı partnerlerimizin sadakatini bekliyoruz. Sadakat' kelimesinin bizim için önemli bir ağırlığı var. Biz, Avrupa’nın da üzerine düşeni üstlenmesini bekliyoruz. " dedi.