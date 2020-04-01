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İtalya'da koronavirüs karantinası 10 gün uzatıldı

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, "Hata yapmak ya da bu süreyi öne çekmek, şu ana kadar sarf edilen çabaları riske atar" dedi.

AA |
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İtalya'da koronavirüs karantinası 10 gün uzatıldı

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülkede 10 Mart’tan bu yana uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin 13 Nisan’a kadar uzatılması kararı aldıklarını açıkladı.

13 NİSAN'A UZATILDI

Bakan Speranza, parlamentonun üst kanadı Senato'da yaptığı konuşmada, "Hükümetin kararı, bireysel faaliyetleri ve yer değiştirmelere yönelik uygulamada olan kısıtlayıcı tedbirleri 13 Nisan’a kadar uzatmayı onaylamak. Uygulama sürelerinde hata yapmak ya da bu süreyi öne çekmek, şu ana kadar sarf edilen çabaları riske atar. Motorları yeniden çalıştırmanın tek yolu budur." dedi.

BÖLÜNME DEĞİL, BİRLEŞME ZAMANI

Speranza, ulus olarak yeniden ayağa kalmak için sağlık sistemlerine yatırım yapmaları gerektiğini de ifade ederken devrin bölünme değil, birleşme zamanı olduğunu kaydetti.

OKULLAR 13 NİSAN'A KADAR KAPALI

Diğer yandan, Eğitim Bakanı Lucia Azzolina da okulların kesin olarak 13 Nisan'a kadar kapalı kalacağını bildirdi.

İtalya'da koronavirüs karantinası 10 gün uzatıldı

SIKI TEDBİR VURGUSU

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera’ya konuşan Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli de kuzey bölgelerdeki dramatik durumun yanı sıra, güney bölgelerde yayılma riskinin devam ettiği uyarısında bulunarak kesinlikle tedbirlerin gevşetilmemesi gerektiğini ifade etti.

YEREL SEÇİMLER ERTELENEBİLİR

Bu arada, İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bugün muhalefet liderleriyle Başbakanlık'ta görüşen Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetinin, 31 Mayıs’ta yapılması planlanan kısmi yerel seçimlerin salgın nedeniyle ertelenmesini değerlendirdiği kaydedildi.

Conte, 9 Mart'ta imzaladığı kanun hükmünde kararnameyle ülke genelini kırmızı bölge ilan ederek serbest dolaşımı yasaklayan, evden zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkışları sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini uygulamaya koymuş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteleri, tüm spor müsabakalarını 3 Nisan'a kadar askıya almıştı.

İtalya'da koronavirüs karantinası 10 gün uzatıldı

Conte, ayrıca 11 Mart'ta çıkardığı ek kararnameyle market ve eczaneler haricinde tüm ticari faaliyetlere de kısıtlama getirmişti.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı kamuoyunda kuralların esnetildiğine dair çıkan haberlere karşı bir açıklama yaparak kısıtlayıcı tedbirlerin esnetilmediğini, ancak her bir ebeveynin çocuklarını tek tek olmak koşuluyla evlerinin yakında hava almaya çıkarmasının yasak olmadığını belirtti.

AYM BAŞKANI DA POZİTİF ÇIKTI

Diğer yandan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamada, AYM Başkanı Marta Cartabia’nın bazı belirtiler göstermesi üzerine yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktı belirtildi.

Açıklamada, Cartabia’nın Milano'daki evinde tecritte olduğu ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

İtalya'da koronavirüs karantinası 10 gün uzatıldı

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