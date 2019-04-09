İtalya'dan sözde Ermeni soykırımı açılımı

İtalya'da Parlamento'nun iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi'ne sunulan önergede, iktidar ortakları 5 Yıldız Hareketi ve Lig'in yanı sıra muhalefetteki Demokratik Parti ve İtalya'nın Kardeşleri partilerinden milletvekillerinin de imzası bulunuyor. Önerge metninde, hükümete "Ermeni soykırımını resmen tanıması ve uluslararası yankı sağlaması" çağrısı yapılıyor. Metinde "20. yüzyılda yaşanan zulüm ve dehşetlerin tanınması ve anılması daimi bir uyarı teşkil etmelidir." deniliyor.

Önergede, "1973'te Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Alt Komitesi, 1915-1917 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda 1,5 milyondan fazla Ermeni'nin yok edilmesinin 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak değerlendirilmesi gerektiğini kabul etmiştir." deniliyor.

Ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun 1987 tarihli kararıyla ,"1915-1917 yıllarındaki trajik olayları soykırım olarak tanıdığı", 2015'te de benzer bir kararla tüm üye ülkelere soykırımın tanınması çağrısı yaptığı hatırlatılıyor.

PAPA'NIN TÜRKİYE İLE VATİKAN ARASINDA KRİZ ÇIKARAN SÖZLERİNE DE YER VERDİLER

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis'in, 2015'te Türkiye ile Vatikan arasında krize neden olan sözleri de önerge metninde yer alıyor. Papa Francis'in 1915'in 100. yılı sebebiyle Nisan 2015'te, Vatikan'da düzenlediği ayinde "soykırım" sözcüğünü kullanması sonrası Türkiye, Vatikan Büyükelçisi'ni geri çekmişti. Bu olay sonrası Türkiye-Vatikan diplomatik ilişkileri, yaklaşık 10 ay boyunca maslahatgüzar seviyesinde sürdürülmüştü.