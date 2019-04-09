taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.69
Euro
6.4205
Altın
1304.55
Borsa
97796.33
Gram Altın
238.69

İtalya'dan sözde Ermeni soykırımı açılımı

İtalya'da hükümetin, 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak resmen tanıması talebiyle Parlamento'ya bir önerge sunuldu.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 17:02..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İtalya'da Parlamento'nun iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi'ne sunulan önergede, iktidar ortakları 5 Yıldız Hareketi ve Lig'in yanı sıra muhalefetteki Demokratik Parti ve İtalya'nın Kardeşleri partilerinden milletvekillerinin de imzası bulunuyor.  Önerge metninde, hükümete "Ermeni soykırımını resmen tanıması ve uluslararası yankı sağlaması" çağrısı yapılıyor. Metinde "20. yüzyılda yaşanan zulüm ve dehşetlerin tanınması ve anılması daimi bir uyarı teşkil etmelidir." deniliyor.

İtalya'dan sözde Ermeni soykırımı açılımı

Önergede, "1973'te Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Alt Komitesi, 1915-1917 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda 1,5 milyondan fazla Ermeni'nin yok edilmesinin 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak değerlendirilmesi gerektiğini kabul etmiştir." deniliyor.

Ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun 1987 tarihli kararıyla ,"1915-1917 yıllarındaki trajik olayları soykırım olarak tanıdığı", 2015'te de benzer bir kararla tüm üye ülkelere soykırımın tanınması çağrısı yaptığı hatırlatılıyor.

İtalya'dan sözde Ermeni soykırımı açılımı

PAPA'NIN TÜRKİYE İLE VATİKAN ARASINDA KRİZ ÇIKARAN SÖZLERİNE DE YER VERDİLER

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis'in, 2015'te Türkiye ile Vatikan arasında krize neden olan sözleri de önerge metninde yer alıyor. Papa Francis'in 1915'in 100. yılı sebebiyle Nisan 2015'te, Vatikan'da düzenlediği ayinde "soykırım" sözcüğünü kullanması sonrası Türkiye, Vatikan Büyükelçisi'ni geri çekmişti. Bu olay sonrası Türkiye-Vatikan diplomatik ilişkileri, yaklaşık 10 ay boyunca maslahatgüzar seviyesinde sürdürülmüştü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

408
YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

373
Burcu Çetinkaya açıldı

Burcu Çetinkaya açıldı

261
İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayım istemine ret

İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayım istemine ret

571
AK Parti seçimlere itirazlarla ilgili yeni açıklama yaptı

AK Parti seçimlere itirazlarla ilgili yeni açıklama yaptı

910
Türklere vizesiz Rusya seyahati, Putin'e soruldu

Türklere vizesiz Rusya seyahati, Putin'e soruldu

181
Türkiye ile yakınlaşan Sudan'da sokaklar karıştı

Türkiye ile yakınlaşan Sudan'da sokaklar karıştı

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir