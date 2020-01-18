Libya'da yaşanan sürecin ardından Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkiler güçlendi.

Türkiye'nin yaptığı gibi Hafter'e karşı tavır alan İtalya'dan Türkiye'ye sıcak mesajlar gelmeye başladı.

"İLİŞKİLER SAĞLAM VE MÜKEMMEL"

İki ülke arasındaki ilişkilere dair açıklama yapan İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, "Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir." ifadelerini kullandı.

Maio, açıklamalarına "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz." diye devam etti.