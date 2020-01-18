taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8882
Euro
6.5316
Altın
1557.18
Borsa
121474.75
Gram Altın
294.857
Bitcoin
52443.76

İtalya'dan Türkiye'ye sıcak mesajlar

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin sağlam ve mükemmel olduğunu söyledi.

AA | 18.01.2020 - 11:34..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Libya'da yaşanan sürecin ardından Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkiler güçlendi.

Türkiye'nin yaptığı gibi Hafter'e karşı tavır alan İtalya'dan Türkiye'ye sıcak mesajlar gelmeye başladı.

"İLİŞKİLER SAĞLAM VE MÜKEMMEL"

İki ülke arasındaki ilişkilere dair açıklama yapan İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, "Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir." ifadelerini kullandı.

Maio, açıklamalarına "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz." diye devam etti.

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya konulu makale
Bir yazı kaleme alan Erdoğan, "Türkiye olarak Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümetini tamamen destekliyoruz. Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor." dedi.
Yarıyıl tatili için trafik uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü; yerleşim yerlerinde, otobüs terminallerinde ve şehirler arası kara yollarında ek trafik tedbirleri planlandığını açıkladı.
Yeni yasayla birlikte 42 bin kişi tahliye olacak
Yeni infaz yasasının Meclis'ten geçmesiyle birlikte 42 bin kişinin tahliye olması bekleniyor.
Suriyeliler için 9 kamp alanı kuruldu
Suriye'nin İdlib bölgesinde ateşkes ilan edilmesine rağmen Esad rejiminin saldırıları sürerken, 1 Aralık 2019'dan beri Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 312 bine ulaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK içindeki FETÖ yapılanması operasyonunda 82 tutuklama

TSK içindeki FETÖ yapılanması operasyonunda 82 tutuklama

117
İbiza'da sınırsız alkol yasaklandı

İbiza'da sınırsız alkol yasaklandı

69
Bayrampaşa'da palalı saldırgan, polis tarafından vuruldu

Bayrampaşa'da palalı saldırgan, polis tarafından vuruldu

122
Hafter'in sözcüsünden küstah sözler

Hafter'in sözcüsünden küstah sözler

289
CENTCOM: 11 ABD askeri beyin sarsıntısı geçirdi

CENTCOM: 11 ABD askeri beyin sarsıntısı geçirdi

48
EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı

EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı

70
Yılmaz Özdil'in AK Parti'siz gelecek hayali

Yılmaz Özdil'in AK Parti'siz gelecek hayali

448
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir