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İtfaiyeciler yangında çıkan patlamanın içinde kaldı

ABD'nin New York eyaletinde çıkan yangını söndürmeye gelen itfayeciler, patlamanın içinde kalarak yaralandı.

Haber Merkezi | 15.12.2018 - 12:05..
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Akşam yemeği sırasında, New York'ta bir evde, yangın çıktı. Alevler, evin yakınında bulunan diğer 6 işletmeye sıçradı.

İtfayeciler patlamanın içinde kaldı İZLE

İTFAİYE GÖREVLİLERİ PATLAMANIN İÇİNDE KALDI

Bir anda büyüyen yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekipleri, tatsız bir olayla karşılaştı. Yangını söndürmek için binaya girmeye hazırlanan itfaiyeciler, yangın nedeniyle meydana gelen patlamanın içinde kaldı.

İtfaiyeciler yangında çıkan patlamanın içinde kaldı

12 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Olay sonrası, 7 itfaiye görevlisinin yanı sıra  5 kişi de hafif bir şekilde yaralandı. Yaralılar, hemen hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

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