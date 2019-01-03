İthal gıdaya yerli kontrol

Yerli üretimin teşviki çaısından önemli çalışmaların altına imzasını atan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan Mustafa Varank öncülüğünde önemli çalışmalar yapıyor.

YERLİ KİT ÜRETİLDİ

Yurt dışından gelen gıdalarda kanserojen madde bulunup bulunmadığını test eden gıda kontrol kiti, TÜBİTAK tarafından AFLAMAM adıyla yerlileştirildi.

İmzalanan protokol doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı, tamamı ithal edilen bu kiti artık TÜBİTAK’tan satın alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yaptığımız bu çalışma, kamu alımlarının Türkiye sanayisinin teknolojik yoğunluğunun yükseltilmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi açısından güzel bir örnek teşkil etmektedir.” dedi.

PAKDEMİRLİ ÖNCÜLÜK ETTİ

Yurtdışından gelen veya ihraç edilen gıdalarda kansorejen ya da sağlığa zararlı mikotoksinlerin tespitinde kullanılan saflaştırma kolonları, Türkiye’de üretildi. TÜBİTAK MAM’da AFLAMAM adıyla yerlileştirilen ürünün ilk müşterisi de Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. TÜBİTAK, Tarım ve Orman Bakanlığı ile protokol imzaladı. Hem AFLAMAM’ın üretiminde hem de protokol aşamasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sürece öncülük etti.

TAMAMI İTHAL

Protokole ilişkin ilk duyuruyu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan yaptı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Varank, “Gıdalarda kansorejen aflatoksinlerin tespitinde kullanılan ve tamamı ithal edilen kitleri yerlileştirdik. Dünyada bir kaç firmanın ürettiği, kamu ve özel laboratuvarlarımızda yüzbinlerce tüketilen bu ürün ihtiyacı, artık TÜBİTAK MAM'ın geliştirdiği "Aflamam" ile karşılanacak.” diye yazdı.

GÜZEL BİR ÖRNEK

Varank, bu protokol ile bundan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yerli ve milli olarak üretilen AFLAMAM’ı kullanacağını kaydederek,” Bu güzel gelişmeye öncülük eden Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ediyoruz.Tarım ve Orman Bakanlığıyla yaptığımız bu çalışma, ‘Kamu alımlarının Türkiye sanayisinin teknolojik yoğunluğunun yükseltilmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi’ açısından güzel bir örnek teşkil etmektedir.” ifadelerini kullandı.

YILDA 500 BİN ADET

Böylece, Türkiye’ye yurt dışından gelen veya ihraç edilen gıdalarda kanserojen veya sağlığa zararlı madde tespiti yapan gıda kontrol kitlerinin yerlileştirilmesi için ilk adım atılmış oldu. Buna benzer 5 kontrol kitinin bulunduğu, bunların da tamamının ithal olduğu öğrenilirken, bu kitlerden Türkiye’de yıllık 500 bin adet tüketildiği ifade edildi.