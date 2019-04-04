İtirazların ardından düzeltilen oyların sayısı açıklandı

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki yarışa ilişkin AK Parti'den açıklama geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 1 Nisan'dan itibaren yapılan sayımların ardından AK Parti lehine 11 bin 109 oyun kayıtlara geçtiğini açıkladı.

GEÇERSİZ OYLARIN DURUMU

Geçersiz sayılan oylara ilişkin de net rakamlar veren AK Partili Yavuz, "5 bin 857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı, bunun bin 641 adetinin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı." dedi.

"GÖRECEKSİNİZ ÇOK FARKLI SONUÇLAR ORTAYA ÇIKACAK"

Sayım işlemlerinin devam ettiğini belirten Yavuz, "Göreceksiniz çok farklı sonuçlar ortaya çıkacak. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur" diye konuştu.

CHP'den de İstanbul seçimlerine ilişkin bir açıklama geldi.

CHP: 13 BİN OYLA KAZANACAĞIZ

Grup Başkanvekili Özgür Özel, tüm sandıkların sayılması durumunda bile Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin oy ile seçimi kazanacağını savundu.