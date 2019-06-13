İvana Sert'in Bodrum önlemleri

Bodrum'da oğlu Ateş ile tatil yapan İvana Sert, geçtiğimiz günlerde bir restoranda, küçük porsiyon et, bir hamburger, 3 top dondurma, bir bardak kola ve Türk kahvesine 800 TL ödedi.

Gelen hesap üzerine "Gözlerime inanamadım. Ağlayasım geldi. Ödeyip çıktım. Ama bir daha adım atmam." ifadelerini kullanan Sert, bazı önlemler aldığını açıkladı.

LÜKS BEACHLERİN YERİNE HALK PLAJI

Türkbükü ve Gümüşlük'e yemeğe gitmeyen Sert, artık lüks beachler yerine halk plajlarını tercih ediyor.

Bir restorana da gitmeden önce, internet üzerinden fiyat araştırması yapıyor.