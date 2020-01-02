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İyi Parti koridorlarında Akşener fotoğrafları

İyi Parti, Meclis'te kendine ayrılan odaların neredeyse tamamına Meral Akşener'in fotoğraflarını astı.

AA | 02.01.2020 - 13:40..
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İyi Parti koridorlarında Akşener fotoğrafları

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup yönetim salonundaki kapalı grup toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Libya tezkeresi konusundaki kararını açıklayan Akşener, tezkereye hayır diyeceklerini açıkladı.

TEZKEREYE HAYIR

Meral Akşener, "Oy birliğiyle bu tezkereye İyi Parti olarak ‘Hayır’ oyu vermeye karar verdik. Bunun milli güvenliğimizi tehdit altına alacağımıza dair ‘hayır’ oyu vereceğimizi söylemek isterim." şeklinde konuştu.

HER DUVARDA ASILI

Meral Akşener Meclis'te basın mensuplarına açıklama yaparken, her duvarda asılı duran Akşener fotoğrafları da objektiflere yansıdı.

Koridorda, toplantı odasında ve diğer odalarda... Her yerde Meral Akşener'in kocaman fotoğrafları asılı.

İyi Parti koridorlarında Akşener fotoğrafları

İyi Parti koridorlarında Akşener fotoğrafları

İyi Parti koridorlarında Akşener fotoğrafları

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