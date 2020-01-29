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İzel'in, Sinan Akçıl hassasiyeti

Ünlü şarkıcı İzel, eski sevgilisi Sinan Akçıl ile aynı projede buluştu.

Haber Merkezi | 29.01.2020 - 10:24..
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İzel, eski sevgilisi Sinan Akçıl’ın proje albümüne destek verdi. İzel, Akçıl'la seslendireceği “Kararsızım” şarkısının kayıtları için önceki gün stüdyoya girdi.

"BANA GEL DESİN"

Basın mensuplarına Akçıl’la birlikte poz veren ünlü şarkıcı, bu proje için ameliyatını ertelediğini söyledi. “Sinan’ın bana gel demesi yeter onunla çalışmam için. Normalde bugün lenf bezlerimden bir operasyon geçirecektim. Sinan’ın projesi için ameliyatımı çarşamba gününe erteledim. Sevenlerim endişelenmesin, büyük bir operasyon değil. İleride büyük bir sıkıntı çıkmasın diye lenf bezlerimi alacaklar.”

Sinan Akçıl ile İzel, uzun yıllar aşk yaşamıştı.

İzel'in, Sinan Akçıl hassasiyeti

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