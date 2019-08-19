İzlanda'da 'ölen' ilk buzul için tören

Bir zamanlar dağ buzulu olan Okjokull'dan geriye, bir volkanın kraterini saran küçük bir buz kütlesi kaldı.

Törene; İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, Çevre Bakanı Gudmundur Ingi Gudbrandsson ve eski İrlanda Başbakanı Mary Robinson katıldı.

BUZULUN ERİDİĞİ BÖLGEDE, 'GELECEĞE BİR MEKTUP' BIRAKTILAR

Başbakan Jakobsdottir'in yapacağı konuşma sonrası kalabalık, başkent Reykjavik'in kuzeydoğusundaki volkana yürüdü ve bir zamanlar buzulun kapladığı bölgede "geleceğe bir mektup" bıraktı.

"200 YIL SONRA BUZULLARIMIZ KALMAYACAK"

Bakır plakada "Ok, İzlanda'nın buzul statüsünü kaybeden ilk buzuluydu. Gelecek 200 yılda tüm belli başlı buzullarımızın başına aynısının geleceğini tahmin ediyoruz. Bu anıt, yaşananların farkında olduğumuzu ve neler yapılması gerektiğini bildiğimizi onaylamak için yerleştirilmiştir. Bunu başarıp başaramadığımızı ancak siz bilebileceksiniz." deniyor.

5 YIL ÖNCE BUZULUN "ÖLDÜĞÜ" KANITLANDI

İzlandalı yazar Andri Snaer Magnason tarafından kaleme alınan metin, bugünün tarihi ve o an itibarıyla havadaki karbondioksit miktarıyla bitiyor.

İzlanda Meteoroloji Kurumu'ndan buzulbilimci Oddur Sigurdsson, 2014 yılında Okjokull'un öldüğünü ilan etmişti.

2003'TE ERİDİĞİ FARK EDİLDİ

50 yıldır ülkedeki buzulları fotoğraflayan Sigurdsson, 2003 yılında artık Okjokull buzulunda karın birikmeden erimeye başladığını fark etmişti.

Sigurdsson, zamanla buzun çok eridiğini görmüş ve 2014 yılında gidip bizzat incelemişti. Buzulbilimci "Buzul artık hareket edebilecek ve canlı kalabilecek kadar kalın değildi. Bu yüzden onu 'ölü buz' statüsüne aldık." diyor.

Buzulbilimci, yeteri kadar buz oluştuğunda kütlenin basınçla hareket ettiğine dikkat çekiyor; "Bir buz kütlesinin buzul kabul edilebilmesi için bir limit var. Buzulun hareket etmesini sağlayacak baskı için buzun 40-50 metre kalınlığında olması gerekiyor." diyor.

İZLANDA'DA 300'DEN FAZLA BUZUL VAR

Sigurdsson, 2000 yılında ülkedeki buzulların envanterini çıkarmış ve 300'den fazla buzul olduğunu ortaya koymuştu.

2017 yılına gelindiğinde ise nispeten küçük 56 buzulun kaybolduğu ortaya çıktı.