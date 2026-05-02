"İzmir Çevre Yolu ücretli olacak" iddialarına Karayolları’ndan yalanlama

Sosyal medya mecralarında ve yayın organlarında ortaya atılan İzmir'de bazı yolların ücretli olacağına dair iddialara KGM'den yalanlama geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarda; daha önce Ankara Çevre Yolu için dile getirilen asılsız iddiaların, bu kez İzmir Çevre Yolu üzerinden tekrar kamuoyu gündemine taşındığının görüldüğü belirtildi.

"SÖZ KONUSU OLMADIĞI GİBİ BİR ÇALIŞMA DA YOK"

Kurumdan yapılan açıklamada "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve ücretsiz olarak hizmet vermekte olan çevre yollarının mevcut işletme yapısının değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar söz konusu olmadığı gibi, ücretli hale getirilmesine yönelik bir çalışma da bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.