Emine Erdoğan'dan “Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi” mesajı: Hayırlı olmasını diliyorum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı”na katılan Emine Erdoğan, program sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"TOPLUMUN EN GÜÇLÜ DAYANAĞI AİLE"

Paylaşımında, söz konusu vizyon belgesinin önemine dikkat çeken Emine Erdoğan, “Gelecek 10 yıla yön verecek olan ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi’nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Aile kurumunun toplumun en güçlü dayanağı olduğuna vurgu yapan Emine Erdoğan, nesiller arası bağların güçlendirilmesini hedefleyen çalışmaya emek verenlere de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrımın haklılığı ispat edilmiş oldu