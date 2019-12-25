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İzmir'de su kesintisinin açığını sağanakla kapattılar

Pazar gününden beri suların kesik olduğu İzmir'de, sağanağı fırsat bilen iki kişi yağmur suyuyla yıkandı.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 08:59..
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İzmir'de su kesintisinin açığını sağanakla kapattılar

İzmir'in Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2 bin 200 mm'lik hatta, pazar günü meydana gelen arıza nedeniyle Buca, Torbalı, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova'nın bir kesimine su verilemiyor.

60 saatlik su kesintisinin çarşamba günü sona ermesi beklenirken, belediye ekipleri mahallelerde tankerle su dağıtmaya başladı.

SU BİRİKİNTİSİNDE YIKANDILAR

Vatandaş, bidonlarla tankerlerden su almak için sıra beklerken, sağanağı fırsat bilen Kenan Doğan (32) ve Yalçın Çıray (30), kesintiye dikkati çekmek amacıyla sokakta oluşan su birikintisiyle yıkandı.

"İZMİRLİLERE TAVSİYE EDİYORUM BEDAVA SU"

Kentteki vatandaşların mağduriyetine dikkati çekmek için eylemi gerçekleştirdiklerini aktaran Doğan, "Doğal suyla yıkandık. Yağmur suyuyla banyo yaptık. Şebeke suyu bulamadığımız için mecbur yağmur suyunu kovaya doldurduk sonra banyomuzu yaptık. Kovayı, lifi, havluyu evden getirdim. Sadece suyu getiremedik çünkü su yoktu. Mecbur kaldık, doldurduk kovamızı güzelce banyomuzu yaptık. Bunu tüm İzmirlilere tavsiye ediyorum. Bedava su." diye konuştu.

İzmir'de yağmur suyuyla sokakta banyo ViDEO

"ÜŞÜMEYİ UNUTTUK"

Çıray da İzmirli vatandaşların su sorunu olduğunu, bu nedenle böyle bir şey yaptıklarını belirtti. Çıray, "Üşüsek de İzmirli vatandaşlarımıza destek olmak için üşümeyi unuttuk." dedi.

İzmir'de su kesintisinin açığını sağanakla kapattılar

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