İzmir'de HDP seçim bürosuna Öcalan fotoğrafı asıldı

1 Öğrenciler istihdam alanı az olan bölümleri terk ediyor Yapılan bir eğitim araştırmasına göre, üniversiteyi terk eden öğrencilerin çoğu, istihdam olanağı az olan bölümlerden çıkıyor.

2 Öğrenciler istihdam alanı az olan bölümleri terk ediyor Yapılan bir eğitim araştırmasına göre, üniversiteyi terk eden öğrencilerin çoğu, istihdam olanağı az olan bölümlerden çıkıyor.

3 Gülben Ergen'in yeni aşkı Emre Irmak Burak Törer’le ilişkisine nokta koyan Gülben Ergen, aşk hayatında hız kesmiyor.

4 Mahalleli ahlak polislerini alkışlarla karşıladı Bursa'da uygulama yapan ahlak bürosu ekipleri, vatandaşlar tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı.

5 Ebeveynler cep telefonlarını bakıcı anne gibi kullanıyor 0-3 yaşlarında çocuğu olan bazı ebeveynler, cep telefonlarını bakıcı anne gibi kullanarak, çocuklarını oyalıyor.

6 Dünya manşetlerinde yeni hafta Etiyopya’da 157 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası uluslararası gündemde sıklıkla yer alırken, İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin gerçekleştireceği Irak ziyareti, öne çıkan başlıklardan biri oldu.