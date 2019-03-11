İzmir'de HDP seçim bürosuna Öcalan fotoğrafı asıldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP'nin Konak ilçesine bağlı Kadifekale Semti Kosova Mahallesi'nde açtığı seçim irtibat bürosunun duvarında, PKK/KCK terör örgütünün elebaşının fotoğrafının asılı olduğunun ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı.
ÇOK SAYIDA YAYIN VE AFİŞ BULUNDU
Operasyon düzenleyen ekipler, seçim bürosunun sorumlusu olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.
Ekiplerin adreste yaptığı aramada, suç unsuru çok sayıda yayın ve afişe el konuldu.
Başlatılan soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.