İzmir'deki düğünde koronavirüs önlemi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

Türkiye’de vatandaşlar, bireysel olarak aldıkları önlemlerle kendilerini ölümcül virüsten korumaya çalışırken, virüs nedeniyle selamlaşma, sarılma ve öpüşme gibi rutin olarak yapılan alışkanlıklar da değişti.

YENİ EVLİ ÇİFT ÖNLEM ALDI

İzmir'in Konak ilçesinde nikahları kıyılan çiftler, nikah memuru ile tokalaşmadı. Nikah memuru, nikahını kıydığı çiftlerden ve nikaha katılan davetlilerden, koronavirüse karşı dikkatli olmalarını istedi.

Üzerinde 'Öpüşmüyoruz, tokalaşmıyoruz' yazılı rozet takan nikah memuru, "Kişisel olarak yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. El hijyenine dikkat ediyoruz. Öpüşmemeye, tokalaşmamaya özen gösteriyoruz. Herkesi de bilinçlendirme çalışıyoruz. Ama dünyada yayılmaya başlayan virüs, bizi de gerçekten olumsuz şekilde etkileyecek gibi. Türkiye'de pek çok sektörde, etkinlikler, programlar askıya alındı. Nikahların ve düğünlerin de iptal edilmesi gerekiyordu ama insanların uzaktan davetlileri geldiği için iptal edemediler. Biz nikah kıyarken tokalaşmamaya, insanlara yaklaşmamaya dikkat ediyoruz. Ama biliyorsunuz ki gelin ile damadın yakınları gelecek. Tokalaşmak isteyecekler. Umarım virüs tehlikesi nedeniyle insanlarda da öpüşmeme, sarılmama bilinci oluşur." dedi.

ÇİFTLER DAVETLİLERLE TOKALAŞMADI

Nikah kıyma sayısının şu ana kadar normal olduğunu belirten Gültekin, "Geçen hafta içerisinde birçok çiftimiz aradı. Nisan ayında kıyılacak nikahlarını iptal etmek istediklerini söyleyenler oldu." dedi.

Gelin Esra Erdem ile damat Özgür Öztürk, bireysel olarak birçok önlem aldıklarını, özellikle el yıkama ve temizlik konularında daha dikkatli olduklarını belirtti.

DAVETLİLER CEBİNDE KOLONYA ŞİŞESİ İLE GELDİ

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle cebinde kolonya şişesi taşıyan davetlilerden Cemalettin Hisar, "Koronavirüsten korunmak için cebimde kolonya şişesi taşıyorum. Her tokalaşmadan sonra ellerimi kolonya ile temizliyorum. Tedbiri elden bırakmamak lazım." dedi.

Berna Hisar da sürekli kolonya ile ellerini temiz tutmaya çalıştığını belirterek, "Devamlı böyleyiz. Duyduklarımızdan dolayı tedirginlik yaşıyoruz ve korkuyoruz. Bu nedenle dışarı çıkarken korunmak için böyle önlemler alıyoruz. Ne söylenirse onu yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Nikah salonunun kapısına da üzerinde 'Tokalaş-MA' yazılı kağıtlar asıldı.