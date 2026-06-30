İzmir'in Seferihisar Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

CHP'li belediyelerde yolsuzluk skandalları patlak vermeye devam ediyor.

Son olarak İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

CHP'Lİ BAŞKAN TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından Yetişkin’in de aralarında bulunduğu 17 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İsmail Yetişkin hakkında tutuklama karar verildi.

GÖREVDEN ALINDI

Tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/394. sayılı dosyasında “Rüşvet Vermek, Rüşvet Almak, İcbar Suretiyle İrtikap (3 kez), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine,



Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Seferihisar Belediye Başkanı tutuklandı

NE OLMUŞTU

İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANI'NA EV HAPSİ VERİLDİ

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla, şüphelilerden E.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.