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İzmirli baba, iki kızını tüfekle yaraladı

İzmir'de bir babanın, iki kızını, annelerini sürekli darbettikleri için tüfekle vurduğu ortaya çıktı.

AA | 11.06.2019 - 08:38..
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FS

Bayraklı ilçesinde iki kızını tüfekle vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.K.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Zanlının ilk ifadesinde, yat kaptanlığı yaptığını, işinden dolayı bazı günler eve gelemediğini, daha önce kendisinin olmadığı bazı geceler dışarı çıkan 13 ve 16 yaşlarındaki iki kızının da eve geç saatlerde geldiğini ve anneleri İ.S. ile tartıştıklarını, hatta annelerini sürekli darbettiklerini öğrendiğini, olay akşamı da kızlarıyla bu konuda tartıştıklarını, kızlarının yine annelerini darbetmeye çalışması üzerine sinirlerine hakim olamadığını, evde bulunan tüfekle iki kızına da ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan yaralı iki kardeşin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Bayraklı ilçesi 1634 Sokak'ta yaşayan M.K.S'nin (45) evinden dün silah sesleri gelmesi üzerine üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, yaralı halde bulunan M.K.S'nin kızları S.S. (13) ile G.S. (16) sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Olayla ilgili baba M.K.S. gözaltına alınmıştı.

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