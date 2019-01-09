Japon milyarder, retweet rekoru kırmak için para saçtı

Japon milyarder Yusaku Maezawa, Twitter'da retweet rekoru kırmak için ilginç bir yola başvurdu. Maezawa, Carter Wilkerson'a ait olan 3.6 milyon retweet rekorunu kırarak 5.4 milyon retweet sayısına ulaştı.

Maezawa, bu rekoru kırmak için ise epey para harcamış görünüyor. Attığı tweeti retweet yapmaları ve kendisini takip etmeleri durumunda, seçilecek 100 kişiye 100 milyon yen (5 milyon TL) dağıtacağını açıklayan Maezawa'nın tweeti, kısa süre sonra milyonlarca kez retweetlendi.





TAKİPÇİ SAYISI 6 MİLYONU GEÇTİ

Bu paylaşımı yapmadan önce 500 bin civarı bir takipçisi bulunan Mezawa'yı, milyonlarca kullanıcı takip etti. Bir anda 6.2 milyona çıkan takipçi sayısı, daha sonra biraz gerileyerek 5.69 milyona geriledi.