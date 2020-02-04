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Japon öğrenciler Elazığ için para topladı

Japonya'da öğrenciler, Elazığ için aralarında topladıkları 100 bin yeni bir mektupla beraber Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin teslim etti.

İHA | 04.02.2020 - 03:17..
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Elazığ'da yaşanan depremin ardından, Türkiye'nin birçok yerinden Elazığ'a yardımlar yapıldı.

Japonya'da da öğrenciler Elazığ için aralarında topladıkları 100 bin yen (1000 dolar) yardımı bir mektupla birlikte Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği kapısının önünde bulunan posta kutusuna bıraktılar.

"TEŞEKKÜRLER JAPONYA"

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, öğrencilerin posta kutusuna bıraktığı mektup ve 100 bin yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a teslim etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Japon öğrencilerin anlamlı yardımını Twitter hesabından, “Bu duygu birlikteliğini hiçbir kavram veya teori izah edemez. İhtiyacımız olmadığını ifade etmemize rağmen Japonya’da öğrenciler kendi aralarında Elazığ depremi için yardım toplayıp Tokyo Büyükelçiliğimizin posta kutusuna bırakmış. Teşekkürler Japonya” ifadeleri ile paylaştı.

Japon öğrenciler Elazığ için para topladı

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