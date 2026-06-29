Japon oyuncular, taraftarların önünde eğilerek özür diledi

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Japonya, Kaishu Sano'nun ceza yayı gerisinden attığı golle öne geçti.

56'ncı dakikada Casemiro'nun kafa golüyle eşitliği sağlayan Brezilya, 90+5'inci dakikada Gabriel Martinelli’nin ceza sahası içinden kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

JAPONYA ELENDİ

Bu sonucun ardından Brezilya adını son 16 turuna yazdırırken, Japonya turnuvaya veda etti.

BREZİLYA RAKİBİNİ BEKLİYOR

Brezilya, son 16 turunda Fildişi Sahili-Norveç eşleşmesinin kazananı ile oynayacak.

EĞİLEREK ÖZÜR DİLEDİLER

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil sahada duygusal anlar yaşandı. Elenmenin verdiği derin üzüntüye rağmen Japon milli takımı oyuncuları, kendilerini yalnız bırakmayan futbolseverleri unutmadı.

Tribünleri dolduran binlerce taraftarının önüne giden samuraylar, kendilerine turnuva boyunca verilen büyük destek için teşekkür etmek ve beklentileri karşılayamadıkları için özür dilemek amacıyla taraftarlarını uzun süre eğilerek selamladı.

Japon oyuncuların bu tavrı ve saygılı duruşu, stadyumdaki tüm futbolseverler olmak üzere sosyal medyada da büyük alkış topladı.