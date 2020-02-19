taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0792
Euro
6.5627
Altın
1609.77
Borsa
119403.53
Gram Altın
314.923
Bitcoin
61854.16

Japon ve Güney Kore uyduları uzaya fırlatıldı

Japonya ve Güney Kore'ye ait uydular, Avrupa Uzay Ajansı tarafından uzaya gönderildi.

AA | 19.02.2020 - 14:30..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) fırlatma hizmetleri şirketi Arianespace, Japon iletişim uydusu ile Güney Kore coğrafi gözlem uydusunu yörüngeye fırlattı.

ESA, "JCSAT-17" ile "Geo-Kompsat-2B" uydularının, dün gece Ariane-5 roketiyle Fransız Guyanası'ndaki fırlatma merkezinden uzaya gönderildiğini bildirdi.

Japon ve Güney Kore uyduları uzaya fırlatıldı

İKİ UYDU DAHA UZAYA GÖNDERİLDİ

Japon SKY Perfect uydu şirketine ait JCSAT-17 uydusunun Japonya ve çevresindeki ülkelere geniş bant uydu interneti hizmeti sağlayacağı, Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsüne ait Geo-Kompsat-2B uydusunun ise yer ve okyanus gözlemleri içi kullanılacağı belirtildi.

Fransız hükumetinin yüzde 64 hisseyle büyük ortağı olduğu Arianespace şirketi, 1980'den bu yana Fransız Guyanası'nın Kourou şehrinde bulunan uzay merkezinde fırlatma hizmetleri veriyor.

Japon ve Güney Kore uyduları uzaya fırlatıldı

İlginizi Çekebilir
Android telefonlar artık iPhone'lardan daha güvenli olabilir
Bazı siber güvenlik uzmanları, iPhone'ların artık eskisi kadar güvenli olmadığını ve android telefonların bu konuda daha üstün olduğunu belirtti.
Apple'ın katlanabilir iPhone planlarını gösteren yeni patent
Apple'ın, katlanabilir telefonun menteşe tasarımını gösteren yeni bir patenti ortaya çıktı.
Google Play'deki bazı uygulamalar Facebook hesabınıza giriyor
Google Play Store'da bulunan ve 470 bin indirme sayısına ulaşan bazı uygulamaların, kullanıcıların Facebook ve Google hesabına girdiği ortaya çıktı.
Vivo iQOO 3 5G, AnTuTu'dan rekor puan alarak zirveye yerleşti
Vivo'nun satışa çıkarmaya hazırlandığı yeni amiral gemisi iQOO 3 5G, AnTuTu'dan oldukça yüksek bir puan alarak birinci sıraya yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
521
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
585
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
174
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
329
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
277
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
35
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir