Japonlar ve Çinliler, Şanlıurfa'yı kazacak: Sebebi Göbeklitepe değil

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Ayanlar Höyük ve Yoğunburç'ta, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi Neolitik dönemin izinin sürülmesi için Taş Tepeler Projesi kapsamında çalışmalar yapılacak.

Taş Tepeler Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, Ayanlar Höyük kazısını geçen yıl Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile kazı alanını ziyaret ettiğini ve Prenses Akiko'nun ilk kazmayı vurduğunu anımsattı.

Prof. Dr. Karul, yakın dönemde başlayacak Ayanlar kazısındaki çalışmaların uzun soluklu olacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Japonlar yakında gelip Ayanlar'da çalışacak. Japon meslektaşlarımız, uzun erimli bir plan içerisindeler. Çalışma başlamadan alt yapılarını kurdular, kazı evleri ve alandaki diğer ön belgeleme çalışmaları dahil yaptılar. Uzun bir çalışma olacağını biliyoruz ki daha öncesinde Japon meslektaşlarımızın Türkiye'de yaptığı çalışmalardan bunu görüyoruz. Ayanlar kazısında kısa sürede bir sonuç almayı isteyen değil, ne kadar sürerse sürsün, en doğrusunu yapmak konusunda iradesi olan bir toplum ve bir arkeoloji ekibinden bahsediyoruz. Japon meslektaşlarımızın projeye çok şey katacağına inanıyoruz.”

YOĞUNBURÇ'TA İLK KAZI

Taş Tepeler alanında yeni antik kentlerin olabileceği ihtimalinin güçlü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Necmi Karul, Neolitik döneme dair yeni bulguları veren yeni tepelerin bulunması için Çin Arkeoloji Enstitüsü'nün konunun ön araştırmasını yaptığını söyledi.

Karul, Çinlilerin gelecek aydan itibaren Taş Tepeler projesine dahil olacaklarını ve Yoğunburç yerleşmesinde kazıya başlayacaklarını belirterek, "Yoğunburç'ta kazı ilk kez yapılacak. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki ilk kazı projesi olacak. Taş Tepeler Projesi'nin uluslararası bu yönü öne çıkarılacak bir husus." dedi.