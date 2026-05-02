Trafik ışıkları yerde olan tek ülke

Kore’nin Ulaşım Güvenliği yetkilileri 2014’te akıllı telefonlar yüzünden gerçekleşen 1000 trafik kazası rapor etti.

Güney Kore, akıllı telefonların kullanım oranı en yüksek olan ülkelerden birisi.

Başkent Seul'de belediye, yolda yürürken akıllı telefon kullanan yayaları uyarmak için kentin farklı noktalarına 300 yeni trafik işareti yerleştirme kararı aldı.

Korea Times Gazetesi, tabelaların 'akıllı telefon zombilerinin' dikkatini çekmek için 5 yerde kurulduğunu yazdı.

Tabelalardan bir tanesi akıllı telefonuyla meşgulken büyük bir yol ağzında olduğunu ve karşıdan gelen arabayı fark etmeyen bir yayayı gösteriyor.

Bazı tabelalar trafik ışıklarının yanına asılırken, bazıları da görüş açısı telefona doğru odaklanmış yayaların dikkatini çekmek için yerlere yapıştırılıyor.