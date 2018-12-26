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Japonya, balina avcılığını serbest bırakıyor

Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan çekileceğini açıklayan Japonya'da 30 yıl sonra ticari balina avcılığı tekrar serbest kalacak.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 16:02..
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Japon Hükümeti, ticari balina avına devam edilebilmesi için Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu’ndan (IWC) çekileceğini duyurdu.

Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Japonya’nın önümüzdeki Temmuz ayında ticari balina avcılığına devam edeceğini söyledi.

UZUN YILLARDIR KARARA KARŞI ÇIKIYORLARDI

IWC 1982'de ticari balina avcılığını geçici olarak askıya alma kararı almış ancak Japonya, zaman içinde IWC'nin kuruluş amacı olan “Sürdürülebilir avcılık için küresel balina stoklarının düzenlenmesi” hedefinden saptığını savunmuştu.

Geçen süre zarfında, balina türlerinin nüfuslarının sürdürülebilir avcılık için yeterli düzeylere ulaştığını düşünen Japonya, buna rağmen av kısıtlamalarının devam etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyordu. Ancak Japonya’nın çabaları, av karşıtı diğer üye ülkelerin ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin çabaları nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

DAHA ÖNCE AYRILMA TEHDİDİNDEN BULUNMUŞTU

Tokyo daha önce de bilimsel araştırmalar amaçlı olarak her yıl yüzlerce balinanın avlanmasını eleştirmiş ve komisyondan ayrılma tehdidinde bulunmuştu.


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