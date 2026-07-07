Japonya Savunma Bakanı, 'bardak su'yu mum sandı

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Ankara dünya liderlerini ağırlıyor.

Bu kapsamda ülkelerin üst düzey görevlileri de Türkiye'ye geliyor.

Bunlardan biri de Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi oldu.

'BARDAK SU' ŞAŞKINLIĞINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Shinjiro Koizumi, İstanbul Havalimanı'nda ilginç bir an yaşadı.

Koizumi, elindeki 'bardak su'ya olan şaşkınlığını sosyal medyada paylaştı.

"MUM SANDIM"

Koizumi, önce mum sandığını belirttiği 'su'yu ilk kez gördüğünü ifade etti.

Ambalaj şeklini ilginç bulan Koizumi, sosyal medyada dikkat çekti.