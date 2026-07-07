Altekma, Paolo Zonca ve Berk Dilmenler'i transfer etti
Altekma Erkek Voleybol Takımı, Paolo Zonca ve Berk Dilmenler'i renklerine bağladığını duyurdu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 29 yaşındaki İtalyan smaçör Paolo Zonca ve 22 yaşındaki pasör çaprazı Berk Dilmenler ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasında, "Paolo Zonca, 2026-2027 ve 2027-28 sezonlarında Altekma formasını giyecek ve başarıya giden yolculuğumuzda bizimle birlikte olacak." denildi.
BERK'LE DE 2 YILLIK SÖZLEŞME
Açıklamada Berk Dilmenler ile de 2 yıllık sözleşme imzaladığını belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)